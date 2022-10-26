Роналду может воссоединиться с Моуринью

У португальского нападающего «МЮ» Криштиану Роналду появился еще один вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно информации журналистов, заинтересованность в услугах 37-летнего звездного голеадора проявляет столичная «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Криштиану, намерен обсудить переход своего клиента в январское трансферное окно.

Роналду связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до лета 2023 года. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Назван топ-клуб, который готов забрать Роналду из «МЮ»