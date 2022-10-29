​Только Роналду и Милито за последние 18 лет начинали путь в Серии А лучше Хвичи

В субботу «Наполи» на своём поле разгромил «Сассуоло» со счётом 4:0 в матче чемпионата Италии. Полузащитник Хвича Кварацхелия, которого в России прекрасно знают по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», отметился в этой игре голом и двумя результативными передачами. Теперь у Хвичи 11 результативных действий в Серии А - 6 голов и 5 голевых пасов.

Как сообщает Opta, с сезона 2004/2005, когда в Серии А стали выступать 20 клубов, только два футболиста имели больше результативных действий после двенадцати своих первых игр в лиге. Речь идёт о Диего Милито (15 результативных действий) и Криштиану Роналду (13).