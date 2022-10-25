Джованни Симеоне: «Спаллетти - тренер, который может приходить на стадион лишь один раз в неделю»

Джованни Симеоне перебрался минувшим летом в «Наполи» и клуб сразу же резко прибавил в результатах. Конечно, это связано не только с самим Джованни, который далеко не всегда получает место в основном составе, но Симеоне гордится своим вкладом в успехи, даже выходя на замены. Симеоне-младшему нравится работать с Лучано Спаллетти - он полон добрых слов в его адрес.

- Спаллетти - тренер, который может приходить на матч один раз в неделю. Но, конечно, мы видимся чаще. Он очень внимателен к деталям, он делает все, чтобы каждый игрок давал свой максимум. Он часто шутит, бывает даже, что разыгрывает тебя. Он помогает понимать ошибки и не повторять их. Это очень важно, - цитирует Симеоне calcionapoli1926.it.