Шикарная игра Кварацхелии и Осимхена позволила «Наполи» разгромить «Сассуоло»

«Наполи» продолжает разрывать соперников как в Лиге чемпионов, так и в Серии А. Сегодня коллектив Лучано Спаллетти дома играл против «Сассуоло» и забил середнякам сразу четыре гола. К 19-й минуте связка Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обеспечила лидеру перевес в два гола, а на 36-й минуте грузин и сам забил. После ухода Кварацхелии из-за травмы точку поставил Осимхен - 4:0.

Отрыв «Наполи» от второго места увеличился до шести очков.

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