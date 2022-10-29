Шикарная игра Кварацхелии и Осимхена позволила «Наполи» разгромить «Сассуоло»

«Наполи» продолжает разрывать соперников как в Лиге чемпионов, так и в Серии А. Сегодня коллектив Лучано Спаллетти дома играл против «Сассуоло» и забил середнякам сразу четыре гола. К 19-й минуте связка Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обеспечила лидеру перевес в два гола, а на 36-й минуте грузин и сам забил. После ухода Кварацхелии из-за травмы точку поставил Осимхен - 4:0.
Отрыв «Наполи» от второго места увеличился до шести очков.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор4'
|(2:0) Осимхен Виктор19'
|(3:0) Кварацхелия Хвича36'
|(4:0) Осимхен Виктор77'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни79' (Демме Диего (79') •Жуан Жезус•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк56' (Элмас Эльиф (56') •Лоботка Станислав79' (Дзаноли Алессандро (79') •Зелиньски Пётр56' (Ндомбеле Танги (56') •Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича71' (Распадори Джакомо (71')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде86' (Харрауи Абдау (86') •Лопес Максим 75'80' (Обьянг Педро (80') •Торстведт Кристиан65' (Энрике Матеус (65') •Сейде Эмиль Конрадсен46' (Траоре Хамед (46') •Пинамонти Андреа65' (Альварес Агустин (65') •Лорьенте Арман 76' 84'
29 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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