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Чемпионат Италии. Серия А

Шикарная игра Кварацхелии и Осимхена позволила «Наполи» разгромить «Сассуоло»

29 Октября 2022 • 17:54 Комментировать
Наполи
4:0
Сассуоло
окончен

«Наполи» продолжает разрывать соперников как в Лиге чемпионов, так и в Серии А. Сегодня коллектив Лучано Спаллетти дома играл против «Сассуоло» и забил середнякам сразу четыре гола. К 19-й минуте связка Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена обеспечила лидеру перевес в два гола, а на 36-й минуте грузин и сам забил. После ухода Кварацхелии из-за травмы точку поставил Осимхен - 4:0.

Отрыв «Наполи» от второго места увеличился до шести очков.

Протокол игры  
Наполи4:0Сассуоло
(1:0) Осимхен Виктор4'  
(2:0) Осимхен Виктор19'  
(3:0) Кварацхелия Хвича36'  
(4:0) Осимхен Виктор77'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни 79' (Демме Диего ( 79') Жуан ЖезусКим Мин-ЧжэРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк 56' (Элмас Эльиф ( 56') Лоботка Станислав 79' (Дзаноли Алессандро ( 79') Зелиньски Пётр 56' (Ндомбеле Танги ( 56') Лосано ИрвингОсимхен ВикторКварацхелия Хвича 71' (Распадори Джакомо ( 71')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертПолитано МаттеоОливера МатиасДзербин АлессиоЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
Консильи АндреаТольян ЙеремиЭрлич МартинФеррари ДжанмаркоРожерио да СилваФраттези Давиде 86' (Харрауи Абдау ( 86') Лопес Максим  75' 80' (Обьянг Педро ( 80') Торстведт Кристиан 65' (Энрике Матеус ( 65') Сейде Эмиль Конрадсен 46' (Траоре Хамед ( 46') Пинамонти Андреа 65' (Альварес Агустин ( 65') Лорьенте Арман  76'  84'
Запасные: Пеголо ДжанлукаД'Андреа ЛукаЦакки ДжоэлеКирьякопулос ГеоргиосАйхан КанНето РуанАнтист ЖанисМарчицца РиккардоРоманья Филиппо
29 октября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

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4:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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