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Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне также надеется стать тренером

26 Октября 2022 • 00:00 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Несмотря на то, что игровая карьера Джованни Симеоне находится в своем начале, он уже помышляет пойти по лаврам отца и стать тренером после завершения выступлений на поле. Джованни, выступающий в составе «Наполи», уже готовит себя к подобной деятельности и везде носит с собой блокнот, в который что-то записывает. Журналисты поинтересовались у него - что именно.

- Я всегда стараюсь проанализировать и понять слабые точки соперника. Мне нравится подобная работа, я надеюсь стать тренером когда-нибудь, и делаю это для себя, - цитирует слова Симеоне-младшего calcionapoli1926.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джованни Симеоне
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НАПОЛИ САССУОЛО
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