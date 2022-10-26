Джованни Симеоне также надеется стать тренером

Несмотря на то, что игровая карьера Джованни Симеоне находится в своем начале, он уже помышляет пойти по лаврам отца и стать тренером после завершения выступлений на поле. Джованни, выступающий в составе «Наполи», уже готовит себя к подобной деятельности и везде носит с собой блокнот, в который что-то записывает. Журналисты поинтересовались у него - что именно.

- Я всегда стараюсь проанализировать и понять слабые точки соперника. Мне нравится подобная работа, я надеюсь стать тренером когда-нибудь, и делаю это для себя, - цитирует слова Симеоне-младшего calcionapoli1926.it.