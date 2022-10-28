«Наполи» близок к продлению контракта с одним из ключевых игроков

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо в скором времени поставит подпись под новым соглашением с клубом.

Действующий контракт 29-летнего игрока истекает достаточно нескоро – в 2026 году, – но руководство неаполитанского клуба ценит вклад капитана в недавние успехи команды, поэтому предложило ему договор на улучшенных условиях. Как сообщает инсайдер Николо Скира, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Стороны постараются урегулировать все детали и оформить сделку до января.

Джованни ди Лоренцо принял участие в 16 поединках «Наполи» в нынешнем сезоне, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.