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Чемпионат Италии. Серия А

Уткин высказался на тему осторожных оценок игры Хвичи в «Наполи»

24 Октября 2022 • 12:04 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Победная серия «Наполи» во всех турнирах достигла 11 матчей – в последний раз такое случалось ещё во времена Диего Марадоны. В составе неаполитанцев блистает Хвича Кварацхелия, который ранее выступал в России за «Локомотив» и «Рубин». Известный журналист Василий Уткин отреагировал на мнения о том, что игрой Хвичи ещё рано восторгаться.

«Но когда рано и надо подождать, я сразу вспоминаю, что совсем недавно по этому неспешному пути прошёл Александр Кокорин. Я ждал! И? Футбол хорош тем, что о нём не просто можно говорить каждый день, он ещё и постоянно даёт для этого свежие поводы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

За «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 15 матчей. В них грузинский хавбек записал на свой счёт 7 голов и 8 результативных передач на партнёров.

«Наполи» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Наполи Хвича Кварацхелия
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НАПОЛИ САССУОЛО
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