Левый защитник «Спартака» Мацей Рыбус в скором времени может завершить сотрудничество с клубом.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» планируют расстаться с 33-летним футболистом уже зимой.

В нынешнем сезоне поляк отыграл десять матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей, при этом всего трижды вышел в стартовом составе в поединках чемпионата.

Напомним, что Мацей Рыбус пополнил ряды «Спартака» минувшим летом, перебравшись в качестве свободного агента из «Локомотива». Эксперты портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость защитника в 1,2 млн евро.