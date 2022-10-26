Маслов — о длительном восстановлении: Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился информацией о том, кто его поддерживал во время длительного восстановления после травм.

«Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники, чтобы они не опустились полностью», — заявил Маслов Sport 24.

Футболист поблагодарил за поддержку своих родственников и свою девушку, отметив, что именно их поддержка помогла ему пройти через это.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.

«Спартак» занимает 2-е место в РПЛ после 14 туров.