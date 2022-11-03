Орещук: «В «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал оценку нынешнему выступлению столичного «Спартака».

Специалист считает, что глобальные изменения в клубе произошли сразу после смены руководства. Несмотря на то, что в совсем недавнем прошлом «красно-белые» давали множество лишних информационных поводов, команде это не помешало встать на новый путь.

«В «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

На текущий момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.