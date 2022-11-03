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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «В «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат»

03 Ноября 2022 • 01:10 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Торпедо Москва
окончен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал оценку нынешнему выступлению столичного «Спартака».

Специалист считает, что глобальные изменения в клубе произошли сразу после смены руководства. Несмотря на то, что в совсем недавнем прошлом «красно-белые» давали множество лишних информационных поводов, команде это не помешало встать на новый путь.

«В «Спартаке» сейчас на первом плане игра и результат, а не хайп и околофутбол», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

На текущий момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Роман Орещук
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