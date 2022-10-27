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Балахнин: «Осуждать Зобнина трудно, но отказ от сборной — это ненормально»

27 Октября 2022 • 20:56 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший тренер национальной команды России Сергей Балахнин высказался о недавнем заявлении Романа Зобнина об игре за сборную.

«Может быть, у него действительно какие-то проблемы со здоровьем. Мы же всего не знаем. Я знаю массу случаев, когда играют на уколах. Так скажем, на одном крыле, но играют. Осуждать Зобнина трудно, но вообще-то отказ от сборной, даже временный – это ненормально», – заявил специалист в интервью «РБ Спорт».

Эксперт не понимает, как игрок может отказываться от подобного шанса, ссылаясь на здоровье. По мнению Балахнина, если такая тенденция продолжится, то игроков нужно будет наказывать.

Напомним, что в недавнем интервью Зобнин попросил наставника сборной Валерия Карпина не вызывать хавбека «Спартака» из-за проблем со здоровьем. По этой причине опорник не сыграл с Киргизией в конце сентября.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин Роман Зобнин
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Комментарии (1)
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AndrewS
27 Октября 2022 в 21:30
Ну и ну... Рома же не вообще за сборную отказался играть, а попросил не вызывать на конкретный матч! И, скажите мне, зачем играть в товарняках "на уколах"?!
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