Балахнин: «Осуждать Зобнина трудно, но отказ от сборной — это ненормально»

Бывший тренер национальной команды России Сергей Балахнин высказался о недавнем заявлении Романа Зобнина об игре за сборную.

«Может быть, у него действительно какие-то проблемы со здоровьем. Мы же всего не знаем. Я знаю массу случаев, когда играют на уколах. Так скажем, на одном крыле, но играют. Осуждать Зобнина трудно, но вообще-то отказ от сборной, даже временный – это ненормально», – заявил специалист в интервью «РБ Спорт».

Эксперт не понимает, как игрок может отказываться от подобного шанса, ссылаясь на здоровье. По мнению Балахнина, если такая тенденция продолжится, то игроков нужно будет наказывать.

Напомним, что в недавнем интервью Зобнин попросил наставника сборной Валерия Карпина не вызывать хавбека «Спартака» из-за проблем со здоровьем. По этой причине опорник не сыграл с Киргизией в конце сентября.

