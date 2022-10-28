Билялетдинов — о «Спартаке»: «С «Зенитом» тягаться пока нереально»

Бывший футболист «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о коллективах Российской премьер-лиги после 14 туров.

«На «Спартак» сейчас смотреть интересно. Вот он как раз хорош в переходных фазах, да и вообще при Абаскале преобразился. Мы снова видим комбинационный футбол, все через пас. С «Зенитом» тягаться пока нереально, но за медали спартаковцы зацепиться должны», – заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, кроме «красно-белых» определённое впечатление оставил «Оренбург», качественно усилившийся качественными легионерами и показывающий яркий атакующий футбол.

На данный момент «Спартак» занимает второе место, уступая семь очков «Зениту», а «Оренбург» находится на девятой строчке.

