Бояринцев – о Павлюченко: «Это игрок европейского уровня»

Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата России в составе московского «Спартак» Денис Бояринцев прокомментировал завершение карьеры своего бывшего одноклубника Романа Павлюченко.

«Павлюченко и в сборной прекрасно выглядел. Это игрок европейского уровня. А на тренировках Роман всегда пахал», - приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Спортсмен согласился с прозвищем Павлюченко «спящий гигант», так как действительно время от времени наступали такие времена, когда он не мог положить мяч в сетку ворот команды соперника. Зато спустя несколько матчей футболиста было очень сложно остановить, считает Бояринцев.