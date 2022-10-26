Тукманов отреагировал на призывы фанатов «Торпедо» уволить Геркуса

Экс-глава «Торпедо» Александр Тукманов высказался о требовании болельщиков «автозаводцев» уволить Илью Геркуса с должности руководителя клуба. Недовольство фанатов заключается в том, что Геркус назначил Марата Фаттахова на пост по стратегическому развитию «Торпедо», ведь функционер является поклонником «Локомотива».

«Если акционеры «Торпедо» будут каждый раз увольнять президентов, то это может превратиться в какую-то чехарду. Тогда клуб потеряет самостоятельность», — заявил Тукманов «РБ Спорту».

При этом эксперт отметил, что понимает чувства болельщиков «Торпедо», ведь команда идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, но сейчас акционеры должны сами разобраться в ситуации, и если они верят в Геркуса, то стоит оказать ему поддержку.