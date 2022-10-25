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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи – Мостовому: «Команда тогда побеждала в еврокубковых матчах, выходила из группы Лиги чемпионов»

25 Октября 2022 • 23:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший администратор московский «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал слова Александра Мостового, смысл которых состоит в том, что команда «красно-белых» образца 1990-х годов является слабее нынешнего петербургского «Зенита».

«Александр, конечно, хороший футболист, но откуда ему знать? Он же тогда уехал за рубеж играть. Да, было тяжело всем в те времена. Но всё равно у всех были базы», - цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Он также добавил, что в те времена существовали сложности с продуктами питания. Так, например, время от времени приходилось бегать с доктором команды для того, чтобы достать сосиски и творог. Клубы из других городов также находили возможность добывать продукты питания, несмотря на все сложности.

«Команда тогда побеждала в еврокубковых матчах, выходила из группы Лиги чемпионов — вот это самый объективный показатель силы и класса», - сказал Хаджи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Александр Хаджи
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