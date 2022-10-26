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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов — о шансах «Спартака» в борьбе за чемпионство: «Всё возможно, но не в этом году»

26 Октября 2022 • 17:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов высказался о возможной борьбе «красно-белых» с «Зенитом» за золото РПЛ.

«Все возможно, но не в этом году. Просто «Зенит» в этом сезоне сильнее всех. Я об этом говорил еще на старте РПЛ. Пока никаких поводов для изменений этого я не вижу», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

При этом функционер отметил, что «Спартак» показывает зрелищную игру, на которую приятно смотреть, молодые футболисты прогрессируют, в этом компоненте «красно-белые» превосходят «Зенит».

После 14 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. «Спартак» располагается на одну строчку ниже, имея в своем активе 29 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Никита Баженов
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