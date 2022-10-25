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Тренер вратарей «Торпедо» считает, что «Спартак» трудно обыграть

25 Октября 2022 • 21:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Тренер вратарей московского «Торпедо» Анатолий Рожков поделился своими эмоциями перед предстоящим матчем команды со столичным «Спартаком».

Специалист отметил отрицательные эмоции внутри коллектива, которые доминируют после незаслуженного поражения в гостевом матче против «Ахмата» (0:1). Однако, тем не менее, настрой у команды – боевой, игроки вовсю готовятся к матчу с «красно-белыми», уже начался разбор соперника.

«Разобрать‑то его легко, а вот обыграть трудно. С каждой командой можно играть, с ЦСКА уже это показали», - цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Также тренер отметил, что Талалаев внёс небольшие изменения в структуру игры. Это видно по тому, что во время матчей стало больше агрессии, прессинга, борьбы и ответственности.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Чемпионат России Анатолий Рожков
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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