Тренер вратарей «Торпедо» считает, что «Спартак» трудно обыграть

Тренер вратарей московского «Торпедо» Анатолий Рожков поделился своими эмоциями перед предстоящим матчем команды со столичным «Спартаком».

Специалист отметил отрицательные эмоции внутри коллектива, которые доминируют после незаслуженного поражения в гостевом матче против «Ахмата» (0:1). Однако, тем не менее, настрой у команды – боевой, игроки вовсю готовятся к матчу с «красно-белыми», уже начался разбор соперника.

«Разобрать‑то его легко, а вот обыграть трудно. С каждой командой можно играть, с ЦСКА уже это показали», - цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Также тренер отметил, что Талалаев внёс небольшие изменения в структуру игры. Это видно по тому, что во время матчей стало больше агрессии, прессинга, борьбы и ответственности.