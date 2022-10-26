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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков уверен, что Талалаев способен спасти «Торпедо»

26 Октября 2022 • 13:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

Эксперт поддержал возвращение 50-летнего специалиста в свой родной клуб, отметив, что ему по силам выправить текущее турнирное положение «автозаводцев». Напомним, что после 14 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков.

«Он в таких ситуациях был, в «Крыльях» команду почти вытащил. А сейчас времени больше — и глядя на то, как другие набирают очки, и у него может получиться», — приводит слова Широкова .

Талалаев возглавил «Торпедо» по ходу текущего месяца. Отметим, что нынешний сезон он начинал в грозненском «Ахмате», из которого был уволен в начале сентября.   

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Роман Широков Андрей Талалаев
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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