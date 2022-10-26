Широков уверен, что Талалаев способен спасти «Торпедо»

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

Эксперт поддержал возвращение 50-летнего специалиста в свой родной клуб, отметив, что ему по силам выправить текущее турнирное положение «автозаводцев». Напомним, что после 14 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков.

«Он в таких ситуациях был, в «Крыльях» команду почти вытащил. А сейчас времени больше — и глядя на то, как другие набирают очки, и у него может получиться», — приводит слова Широкова .

Талалаев возглавил «Торпедо» по ходу текущего месяца. Отметим, что нынешний сезон он начинал в грозненском «Ахмате», из которого был уволен в начале сентября.