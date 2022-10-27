Радимов: «Павлюченко — легенда российского футбола»

Чемпион России в составе петербургского «Зенита», а также бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал новость о том, что обладатель кубка России в составе московского «Спартака» и бронзовый призёр чемпионата Европы - 2008 Роман Павлюченко завершил карьеру.

«Павлюченко — легенда российского футбола. Вспомните его голы в ворота сборной Англии, за «Спартак», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Футболист также отметил очень хороший уровень игры, который Павлюченко демонстрировал в чемпионате Англии, выступая за лондонский клуб «Тоттенхэм» на протяжении четырёх лет – с 2008 по 2012 год.