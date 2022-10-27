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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Торпедо» Талалаев сообщил, что будет готов к матчу со «Спартаком»

27 Октября 2022 • 13:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Торпедо Москва
30.10 16:30

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил, что готов присутствовать на матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, ранее 50-летний специалист не полетел вместе с командой в Грозный на игру 14-го тура с «Ахматом» из-за болезни.

«Полностью ли вылечился? Ещё, конечно, не полностью. Всё поле пока перекричать не удаётся. Но, думаю, к матчу станет получше», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 30 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков. «Красно-белые» же занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Андрей Талалаев
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СПАРТАК МОСКВА ТОРПЕДО МОСКВА
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