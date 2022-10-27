Наставник «Торпедо» Талалаев сообщил, что будет готов к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил, что готов присутствовать на матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, ранее 50-летний специалист не полетел вместе с командой в Грозный на игру 14-го тура с «Ахматом» из-за болезни.

«Полностью ли вылечился? Ещё, конечно, не полностью. Всё поле пока перекричать не удаётся. Но, думаю, к матчу станет получше», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Торпедо» состоится в воскресенье, 30 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков. «Красно-белые» же занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.