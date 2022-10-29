Агент: «Барроу точно согласился бы перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит»

Луиджи Соррентино, агент полузащитника «Болоньи» Мусы Барроу, сообщил, что его клиент с радостью перешёл бы в один из ведущих российских клубов.

«Мусе было бы интересно поиграть в России. Предложений по нему пока не было, но он бы точно согласился перейти в «Спартак», «Динамо» или «Зенит», это отличные клубы», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующий контракт 23-летнего гамбийца с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Барроу провёл за «Болонью» девять матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.