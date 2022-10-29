«Динамо» быстро повело после ошибки вратаря «Химок»

Матч 15-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» начался с быстрого гола в ворота гостевой команды. Уже на 12-й минуте атака «бело-голубых» стала результативной. Голкипер «Химок» Виталий Гудиев, которого наставник Спартак Гогниев назвал основным, допустил грубую ошибку, подарив мяч соперникам. Николас Нгамалё ворвался в штрафную, на замахе избавился от опекуна и точно пробил в дальний угол ворот.

Счет открыт - 1:0. «Динамо» может победить в третий раз кряду и настичь идущих на третьем месте ЦСКА с «Ростовом». У «Химок» всё печально - ни одной победы с начала августа и 15-е место. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.