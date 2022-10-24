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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса рассказал, что делает РПЛ привлекательной лигой

24 Октября 2022 • 10:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Защитник «Динамо» Эли Даса поделился мнением о том, что делает чемпионат России привлекательным.

Напомним, 29-летний израильтянин перешёл в московский клуб в начале сентября из голландского «Витесса». Футболист считает, что привлекательности РПЛ добавляет высокий уровень конкуренции.

«Здесь каждая игра — большой вызов. Между командами нет разрыва, каждый матч очень сложный. В некоторых лигах у тебя есть уверенность, что ты можешь обыграть того или иного соперника…В РПЛ такого меньше — это и делает чемпионат привлекательным», — цитирует футболиста «Чемпионат».

В текущем сезоне Даса провёл в составе «бело-голубых» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 14 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ Эли Даса
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