Садыгов – о плохих результатах «Химок»: «Мне нечего сказать»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов прокомментировал неудачные выступления команды.

«Почему у «Химок» такие результаты? Без комментариев. Мне нечего сказать. Абсолютно», - приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Клуб из Московской области в матче 15 тура чемпионата России на выезде уступил столичному «Динамо» (1:6). Садыгов забил единственный гол в составе команды гостей.

После этого поражения подмосковная команда расположилась на 15 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От последнего места, которое занимает московское «Торпедо», «Химки» отрываются на три очка.