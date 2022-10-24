«Челси» не сдаётся в попытках подписать Захаряна

Лондонский «Челси» всё ещё не оставил идею подписания полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Напомним, «пенсионеры» не смогли провернуть трансфер летом, так как возникли сложности с переводом денег в Россию.

По информации от журналиста Низара Кинселлы в социальных сетях, «Челси» не сдаётя в попытках подписать Захаряна и старается найти способ легально перевести деньги в Россию. «Пенсионеры» хотят провернуть трансфер зимой.

На данный момент «Челси» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Захарян ранее заявил, что ждёт новостей по своему трансферу в стан «пенсионеров».