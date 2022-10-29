Пименов – о Гогниеве: «Он хочет играть в атаку, но у него серьёзные проблемы в обороне»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов высказал своё мнение касательно главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева.

Специалист считает, что у клуба из Московской области есть очень большое количество нерешённых проблем. Пименова удивляют некоторые решения Гогниева при том, что он знает тренерскую философию специалиста.

«Он хочет играть в атаку, но у него серьёзные проблемы в обороне, которые он не решил. В клубе РПЛ он с такими результатами долго не протянет», - цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

В матче 15 тура чемпионата России «Химки» разгромно уступили московскому «Динамо» со счётом 1:6.