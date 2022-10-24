Лаксальт — о уходе Варелы из «Динамо»: «Я его не осуждаю»

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался об уходе своего соотечественника Гильермо Варелы из московского клуба.

Напомним, минувшим летом 29-летний защитник решил приостановить контракт с «бело-голубыми» и перейти в бразильский «Фламенго».

Лаксальт поддержал выбор своего друга, отметив, что у Варелы были свои причины покинуть «Динамо».

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить. Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с 10 лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь», — цитирует Лаксальта Sport24.

Варела перешёл в «Динамо» в октябре 2020 года из датского «Копенгагена». В общей сложности за «бело-голубых» защитник провёл 49 матчей, отметившись в них тремя результативными передачами. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Айнтрахт».