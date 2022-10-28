Терюшков: «Кто-то целенаправленно разрушает «Химки»

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о проблемах, которые сейчас есть в подмосковном клубе.

Терюшков считает, что кто-то целенаправленно разрушает «Химки». Политик сообщил, что в связи с этим проводит собственное расследование, благодаря которому уже сумел достичь понимания ситуации.

«Наверное, «Химки» и сейчас, и в прошлом сезоне был неугоден. Те манипуляции, которые начались после предыдущего сезона — нанесли нашему клубу урон. Эффективная команда спортивного менеджмента во главе с Сергеем Юраном была дискредитирована и они покинули «Химки», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» не могут одержать победу с начала августа и занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. Свой следующий матч подмосковная команда проведёт завтра, 29 октября, против «Динамо». Начало — в 14:00 по московскому времени.