Захарян рассказал о беседе среди игроков «Динамо», после которой команда перестала проигрывать

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о беседе в раздевалке команды, после которой «бело-голубые» смогли улучшить свои результаты.

«Мы после какого-то матча собрались в раздевалке. Кто-то с кем-то повздорил, да и так мы между собой обсудили, что у нас получается лучше, а что хуже. Выступали в основном опытные игроки — Парш, Смол, Шуня. Конечно, со своей стороны мы тоже говорим, как будет лучше», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что после 14 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 23 набранных очка. Отметим, что в чемпионате России «бело-голубые» не проигрывают уже на протяжении трёх матчей подряд. Также москвичи сумели одолеть «Ростов» (3:1) в недавней игре 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.