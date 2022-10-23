Гаджиев считает, что Смолову по силам стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал 100-й гол нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова в РПЛ.

По мнению специалиста, 32-летнему форварду по силам стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Напомним, на данный момент в этом рейтинге лидирует экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба, на счету которого 148 мячей.

«При хорошем и профессиональном отношении к делу, можно ещё поиграть несколько лет. Если бы многие наши нападающие были бы профессионалами, то лучший бомбардир чемпионата имел бы на своём счету 200 голов», — цитирует Гаджиева Metaratings.

В текущем сезоне Смолов провёл 15 матчей, забив в них восемь голов и отдав пять результативных передач.