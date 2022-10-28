В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Интересовались ли Захаряном? Мы ни летом, ни сейчас не рассматривали его кандидатуру», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший руководитель селекционного отдела «Динамо» Игорь Корнеев рассказывал, что консультировал два итальянских клуба по возможному трансферу Захаряна.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой полузащитник провёл в составе «Динамо» 17 матчей, забив в них три гола и отдав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к Захаряну также проявляет лондонский «Челси».