Сазонов — о результатах «Динамо»: «Мы набрали обороты»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился информацией, как команде удалось прервать серию неудачных результатов.

«Мы терпели и много работали. Понятно, что у любой команды бывают неудачные отрезки. У нас такой как раз прошел, и мы набрали обороты», — цитирует слова Сазонова официальный сайт «бело-голубых». Футболист отметил, что с каждым матчем «Динамо» улучшает свою игру.

Столичный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка за 14 встреч. В предстоящем туре «Динамо» примет на своем поле «Химки», матч состоится 28 октября в 14:00 по московскому времени.