Мостовой: «Глушаков правильно сделал, что уехал за 15 минут до конца матча «Химок»

Легендарный российский футболист Александр Мостовой высказался об инциденте с заменой хавбека «Химок» Дениса Глушакова.

«Ещё посмотрим, что там с Глушаковым. Глушаков правильно сделал, что уехал за 15 минут до конца матча «Химок», — заявил бывший полузащитник российской национальной команды в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Глушаков был убран Спартаком Гогниевым в первой половине матча против столичного «Динамо», закончившемся со счётом 6:1 в пользу московского клуба. «Химки» находятся на 15-й строчке в таблице Российской премьер-лиги с девятью баллами.