Гогниев: «Нам хочется контролировать игру, хочется забивать как можно больше голов»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- После матча со «Спартаком» на пресс-конференции вы сказали, что результат - не показатель вашей работы. Что тогда, на ваш взгляд, показатель?

- Я сейчас не хочу о своей работе как-то говорить. Показатель - всегда игра своих футболистов. Все-таки хочется больше поговорить о футболе. Сегодня предстоит очередная игра с хорошим соперником. Качество поля, конечно, немного плохое, но нам хочется контролировать игру, хочется забивать как можно больше голов. Как это у нас получится, это показывают всегда на футбольном поле футболисты.

- Почему из тройки Тихий - Камышев - Идову только Идову сегодня попал в заявку?

- Потому что так решил тренерский штаб.

- Еще один вопрос к тренерскому штабу. Кто, на ваш взгляд, прямо сейчас вратарь номер один в «Химках»?

- Если играет Гудиев, значит, Гудиев.