Макаров удвоил перевес «Динамо» в матче с «Химками»

Московское «Динамо» сделало шаг к тому, чтобы выиграть матч 15-го тура Премьер-лиги против «Химок». В самом начале встречи ошибка Виталий Гудиева привела к голевому эпизоду с участием Николаса Нгамалё. Он же стал соавтором второго мяча в ворота «Химок». На 29-й минуте камерунец доставил мяч в линию атаки, где Денис Макаров выскочил из-за спины оппонента и ногой переправил мяч в дальний угол ворот соперника.

Счёт стал 2:0, «Динамо» имеет все шансы выйти на третье место, а «Химки» - продлить кошмарную безвыигрышную серию.

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