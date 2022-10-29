Йоканович объяснил свои замены

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Химками» (6:1) ответил на вопросы журналистов.

- Перед игрой было много разговоров о качестве газона. Как оно вам?

- Поле находится в плохом состоянии. Отмечу, что у меня был опыт игры с худшим качеством. Надеемся, что за 14 дней до игры с ЦСКА поле будет лучше.

- До 70-й минуты с начала второго тайма было много небрежностей в игре. Потом произошли замены, и ситуация изменилась. У Смолова также мало получалось, но он остался на поле и опять не реализовал два момента. Почему он остался? Почему именно эти игроки были заменены?

- У меня выпало два человека из средней линии, мне пришлось делать перестановки. На эту позицию я поставил Диего, у которого был опыт игры, я считаю, что он справился. Касаемо последней замены, учитывая, что мы использовали два слота, поменяв Фернандеса и Захаряна у нас оставался один раз, когда мы могли сделать замену. Поэтому мы приняли решение поменять практически всех игроков линии атаки, выпустив на поле Тюкавина, Грулёва и Гладышева. Ребята забили гол. Также отмечу, что у нас удачно складываются матчи, исходя из тех замен, что мы делаем. Отмечу, что фактически это некий глоток воздуха, который команда получает. Она получает новую кровь, что в итоге выливается в голы. К сожалению, это тот компонент, которого нам не хватало в начале сезона, но сейчас это у нас работает.