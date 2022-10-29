Йоканович: «Надеюсь, что сегодня у нас тоже будет повод поставить музыку в раздевалке»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- В 12 последних матчах команда пропускает голы. Довольны ли вы линией обороны, и какие планы на трансферное окно?

- Вы знаете, мы сейчас абсолютно не думаем по трансферному окну. Понятно, что пропущенные и забитые голы - это часть футбола, но в наших силах забить больше, чем пропустить.

- Говорят, что атмосфера в команде вышла на новый уровень. Больше улыбок, больше музыки после победных матчей. Как-то чуть игроки расслабились. Что вы для этого сделали?

- Надеюсь, что сегодня у нас тоже будет повод поставить музыку в раздевалке, но также стоит отметить, что сегодня будет непростая игра, хоть пусть даже нам противостоит соперник из нижней части турнирной таблицы. Но так или иначе мы попытаемся продолжить наш победный путь в том же духе. Мы должны быть полностью сфокусированы и сконцентрированы на сегодняшней игре.