Спартак Гогниев был чересчур эмоциональным по ходу первого тайма матча против «Динамо». В перерыве тренер «Химок» получил красную карточку, поэтому вторую половину встречу он проводил на трибуне стадиона.

При счёте 0:4 Спартак Гогниев воспользовался телефоном и дал установку.

«3-3-4, давай!» - сказал Гогниев кому-то их своих ассистентов.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Химки» на своём поле со счётом 6:1. Серия подмосковной команды без побед во всех соревнованиях достигла уже 15 матчей.

Спартак Гогниев принял «Химки» в начале осени.

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