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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса — о победной серии «Динамо»: «Мы просто притёрлись друг к другу»

24 Октября 2022 • 09:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Защитник «Динамо» Эли Даса рассказал, за счёт чего «бело-голубым» удалось одержать три победы кряду. Напомним, в чемпионате России москвичи одолели «Оренбург» (3:2) и «Локомотив» (3:1), а на групповом этапе Фонбет Кубка России смогли обыграть «Ростов» (3:1).

По словам 29-летнего израильтянина, динамовские новички смогли найти взаимопонимание между собой, из-за чего к команде стал приходить результат.

«Мы просто притёрлись друг к другу, ведь у нас было достаточно много новых игроков. Всегда нужно определённое время, чтобы узнать друг друга. Мы верим в нашу игру», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Даса перешёл в «Динамо» в начале сентября из голландского «Витесса». В текущем сезоне защитник успел провести в составе «бело-голубых» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 14 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 23 набранных очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эли Даса
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