​Из-за каких вопросов Гогниев набросился на журналиста

Рулевой «Химок» Спартак Гогниев на эмоциях в перерыве набросился (не физически) на комментатора Сергея Дурасова. Тренер в ругательной форме предъявил журналисту претензии касательно вопросов, которые он задавал перед игрой во время флеш-интервью.

Будет не лишним вернуться в флеш-интервью и посмотреть, какие именно вопросы получил Спартак Гогниев.

Первый вопрос касался слов Гогниева о том, что результат не является показателем его работы. Второй вопрос затрагивал игроков, которых тренер «Химок» недавно отстранял от команды. Третий вопрос был о ситуации с вратарями.

Прочитать флеш-интервью полностью можно по ссылке.