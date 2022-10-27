Йоканович: «Тюкавин является одним из самых талантливых игроков нашей команды»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о лидерах команды.

Специалист назвал Даниила Фомина лидером коллектива и принял решение о назначении полузащитника капитаном «бело-голубых». Йоканович считает, что Фомин целиком и полностью заслужил право носить капитанскую повязку, в частности, потому что является игроком национальной команды страны и демонстрирует великолепные результаты в клубе.

При том, что главным нападающим «Динамо» является Фёдор Смолов, Йоканович отметил талант 20-летнего форварда.

«Тюкавин является одним из самых талантливых игроков нашей команды. Уверен, его ждёт хорошее будущее», - приводит слова Йокановича «Спорт-Экспресс».