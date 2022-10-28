Корнеев рассказал, что консультировал топовый итальянский клуб по Захаряну

Бывший руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев рассказал о переговорах, которые он вёл с двумя итальянскими клубами по возможному трансферу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По словам Корнеева, переход не состоялся по причине того, что эти клубы действовали слишком медленно.

«По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно. После того, как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Напомним, минувшим летом 19-летний Захарян был близок к переходу в «Челси» но эту сделку осуществить также не удалось из-за технических сложностей, связанных с переводом денежных средств.

Действующий контракт полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.