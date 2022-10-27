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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Йоканович рассказал, почему Тюкавин получает мало игрового времени в «Динамо»

27 Октября 2022 • 14:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Химки
29.10 14:00

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался об игровом времени 20-летнего форварда «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Сербский специалист признал, что на данный момент основным нападающим команды он видит 32-летнего Фёдора Смолова, а Тюкавина — его сменщиком. Однако Йоканович оценил талант молодого футболиста, назвав его будущим «Динамо».

«Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос», — цитирует Йокановича пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Тюкавин провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три гола и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Славиша Йоканович Константин Тюкавин
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ДИНАМО МОСКВА ХИМКИ
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