Кобелев: «Конфликт Гогниева с Глушаковым? В команде всегда есть конфликты»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о ситуации с заменой полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матче с «бело-голубыми». Напомним, наставник подмосковного клуба Спартак Гогниев заменил хавбека по ходу первого тайма, Глушаков сразу же направился в раздевалку.

«Конфликт Гогниева с Глушаковым? В команде всегда есть конфликты. Некоторые конфликты преодолевают. Я бы не хотел говорить об отношениях», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Отметим, сам Глушаков заявил, что побеседовал с тренером во время перерыва, кроме этого, он сообщил, что никакого конфликта между ним и Гогниевым нет.