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Добровинский оценил перспективы Захаряна

29 Октября 2022 • 17:27 Комментировать
Динамо Москва
6:1
Химки
окончен

Юрист Александр Добровинский высказался о полузащитнике столичного «Динамо» Арсена Захаряна.

«Он играет. Его потенциал намного больше того, что он показывает. Жалко, потому что он способен на многое. По игре в первой половине прошлого года я думал, что Арсен будет претендовать на то, чтобы стать лидером», – заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».

Добровинский рассказал, что ранее сравнивал Арсена с великим Мишелем Платини, и отметил, что за последнее время полузащитник немного прибавил в своей игре.

В рамках всех состязаний Захарян провёл 18 матчей, забив три мяча при шести ассистах. Победа над «Химками» со счётом 6:1 позволила «Динамо» войти в тройку лидеров Российской премьер-лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Захарян Александр Добровинский
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