Тюкавин забил четвёртый гол в ворота «Химок»

Второй тайм матча 15-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками» получается не таким результативным, как предыдущий. Тем не менее, и во второй 45-минутке есть забитые голы. В концовке тайма прошла атака динамовцев с навесом от Вячеслава Грулёва в переднюю линию, и Константин Тюкавин, приняв мяч на грудь, тут же вколотил мяч в сетку ворот противника.

Счет стал 4:0, «Динамо» уже точно окажется на третьей строчке по итогам этого поединка, а вот коллектив из Химок остается вторым с конца. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.