Гогниев - об отставке: «Я капитан корабля и должен последний уходить»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:6).

- Матч начали неплохо, потом ошибки, одна и вторая. Случилось то, что случилось. Проиграли 1:6, могли и больше проиграть. Радует, что забили в конце гол, и последний. Знаем, над чем работать, готовы были к «Динамо», тактически разобрали, но так получилось, что пропустили. Заслуженная победа «Динамо».

- Сколько команда должна еще проиграть матчей, чтобы вы ушли из клуба?

- Это вопрос, наверное, к руководителям. Если мне задаете вопрос, я капитан корабля и должен последний уходить. Если руководители так решат, то я готов в любой момент. А я сам знаю, над чем работать, знаю, что есть определенные проблемы и знаю, что я их исправлю.