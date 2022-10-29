​Юран может сменить Гогниева в «Химках»

Спартак Гогниев стал одним из главных «героев» матча Премьер-лиги между «Динамо» и «Химками». Тренер подмосковной команды сперва выругался в адрес Дениса Глушакова, которого он решил заменить в первом тайме, затем получил красную карточку, а после этого ещё и набросился на комментатора «Матч ТВ» с претензиями. «Химки» проиграли «Динамо» со счётом 1:6.

Как сообщает «Матч ТВ», «Химки» могут уволить Спартака Гогниева уже в ближайшее время. По данным источника, руководители подмосковного клуба могут вернуть в тренерское кресло Сергея Юрана.

Напомним, что Сергей Юран был неожиданно отправлен в отставку в августе, хотя «Химки» неплохо начали чемпионат.