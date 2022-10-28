Захарян сообщил об интересе к нему от «Барселоны»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился информацией об интересе к нему со стороны «Реала» и «Барселоны».

«Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал», — заявил Захарян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футболист рассказал, что руководство ему сообщало об интересе со стороны «Барселоны», люди приезжали на матч и просматривали его, но реагировал на все абсолютно спокойно.

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и сделал пять голевых передач.