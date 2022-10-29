Тюкавин: «Надеюсь, Захарян не уйдет из «Динамо»

Форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин высказался о потенциальном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

«Я надеюсь, он не уйдет и будет с нами всегда. Я не хочу его терять», – заявил нападающий молодёжной национальной команды России в интервью Sport24. Игрок отметил, что поздравит своего партнёра по команде с переездом в Европу.

Напомним, что «Динамо», за который выступают Тюкавин и Захарян, поднялся в тройку лидеров Российской премьер-лиги с победой над «Химками» со счётом 6:1. В нынешнем сезоне Константин забил четыре гола, а на счету Арсена – на один меньше.

